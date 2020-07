"Très étrange": Antonio Conte pète un plomb sur la calendrier "fou" de l'Inter Milan

"Fou", c'est ainsi que l'entraîneur Antonio Conte a décrit le programme de l'Inter. L'équipe milanaise a joué trois matchs en sept jours la semaine dernière en Serie A. "Notre calendrier est fou. C'est fait pour causer des problèmes à l'Inter", s'est plaint Conte dimanche soir après le partage avec l'AS Rome (2-2; vidéo).

L'Inter s'est imposé en début de semaine face au Torino (3-1) et au SPAL (0-4). A Rome, la formation bleu-noir a évité la défaite grâce à un penalty du Diable Rouge Romelu Lukaku en fin de match (88e; vidéo). A quatre matchs de la fin, l'équipe de Conte compte cinq points de retard sur la Juventus. Le leader accueille la Lazio lundi soir dans la dernière rencontre de la 34e journée et peut porter son avance à huit points. La "Juve" a joué son dernier match mercredi et ensuite bénéficié de quatre jours de repos.

"Vous pouvez voir que nous n'étions pas là quand le programme a été fait", a grommelé Conte. "Certaines autres équipes ont parfois cinq jours de repos. C'était le troisième match d'affilée où nous avons rencontré une équipe qui avait eu un jour de repos plus long. C'est toujours l'Inter qui est perdante. Très étrange".

L'Inter est déjà sûr de participer à la Ligue des champions après le match nul à l'AS Rome. "Nous n'avons perdu que quatre matchs, nous avons la meilleure défense et nous sommes la deuxième équipe la plus prolifique offensivement. Les fans peuvent être fiers. Je ne peux pas blâmer les gars", conclut Conte.