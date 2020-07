Anderlecht craint le pire pour la blessure de Vincent Kompany

Vincent Kompany s'est blessé lors d'un match amical contre Saint-Etienne samedi. Le capitaine d'Anderlecht s'est fait mal seul en sprintant vers le point de corner juste après l'heure de jeu. Le défenseur des Diables Rouges se tenait les adducteurs côté gauche.

Du côté des Mauves, on craint le pire: une déchirure qui le tiendrait éloigné des terrains durant une longue période. "Il faudra attendre le diagnostic, mais on peut se préparer à une longue absence. Ce sont des blessures ennuyantes et nous craignons que ça soit sérieux. Vincent était inquiet parce qu'il sait ce que ça peut signifier", avait d'ailleurs confié Franky Vercauteren après la rencontre au quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws.

D'après les premières estimations, Kompany serait écarté pour au moins six semaines.