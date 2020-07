Route d'Occitanie: l'autre coup d'envoi de la saison cycliste en France

La reprise des stars: Chris Froome, Egan Bernal, Thibaut Pinot, Romain Bardet et le champion de France Warren Barguil figurent parmi les têtes d'affiche de la Route d'Occitanie (1-4 août), coup d'envoi de la saison cycliste en France après la pause forcée due à la pandémie de Covid-19.

A moins d'un mois du départ du Tour du France prévu le 29 août à Nice, la participation de 21 équipes a été annoncée lundi par les organisateurs pour la 44e édition de l'épreuve, avec huit classées en World Tour (AG2R La Mondiale, Astana, CCC, Cofidis, Groupama-FDJ, Ineos, Bahrain, Trek).

Cette première française, entre Saint-Affrique (Aveyron), ville-départ, et Rocamadour (Lot), pour l'arrivée finale, va être aussi l'occasion pour Froome, le Britannique quadruple vainqueur de la Grande Boucle, et son coéquipier Bernal, le Colombien dernier lauréat du Tour, de marquer leur territoire. Et de revendiquer leur rôle de leader au sein de leur équipe Ineos.

Le troisième homme, le Britannique Geraint Thomas, reprendra au Tour de l'Ain (7-9 août), où il retrouvera ses deux coéquipiers. Tous trois disputeront ensuite le Critérium du Dauphiné (12-16 août), leur dernière épreuve avant le Tour.

Cette première course française s'avèrera aussi un test grandeur nature pour l'organisation des courses, sur les capacités à assurer la sécurité sanitaire des concurrents et suiveurs auxquels masques et gel seront distribués.

Public éloigné, cérémonies protocolaires sans poignée de main ni bise... de nombreuses précautions ont été prévues tandis qu'une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières sera effectuée en radio et presse écrite, mais aussi à travers des affiches placées sur les barrières posées sur les routes.

- Parcours exigeant -

Dans cette saison chamboulée par la pandémie, cette entrée en matière française, en parallèle de la reprise du WorldTour en Italie (Strade Bianche), apparaît comme un très bon test sportif, sur un parcours vallonné, exigeant.

Deux petits cols de deuxième catégorie sont au programme de la première étape de 187 km, de Saint-Affrique à Cazouls-lès-Béziers (Hérault). Le lendemain, entre Carcassonne et Cap Découverte (Tarn), le profil peut convenir aux baroudeux avant le sprint final.

L'étape-reine est programmée le 3 août sur 163,5 kilomètres. Au départ de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), le peloton devra enchaîner les cols de Balès, toit de l'épreuve à 1755 mètres (19,2 km à 6,2%), et de Peyresourde (9,7 km à 7,5 km), pour arriver au sommet du col de Beyrède, une montée inédite dans les grandes épreuves (10,9 km à 7,2%) située dans le département des Hautes-Pyrénées.

Enfin, la dernière étape de 195 kilomètres conduira les coureurs de Lectoure (Gers) à Rocamadour (Lot) sur un parcours typé baroudeur ou puncheur avec une dernière montée, la Voie Sainte (1,1 km à 10%), juste avant de couper la ligne. Le nom du successeur de l'Espagnol Alejandro Valverde, vainqueur des deux dernières éditions, sera alors connu.