World Team Tennis: Kenin enchaîne

L'Américaine Sofia Kenin s'est imposée 5 jeux à 3 face à la Bélarusse Olga Govortsova, lundi au World Team Tennis (WTT), un tournoi par équipes organisé dans la station de montagne américaine de White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale.

La lauréate du dernier Open d'Australie, expéditive samedi dernier aux dépens de Venus Williams, a été cette fois plus laborieuse avec une mauvaise entame où elle a été menée 3-0. Mais elle a su resserrer son jeu pour aligner cinq jeux consécutifs.

Elle engrange ainsi avec un cinquième succès, sa seule défaite ayant été concédée face à la revenante belge Kim Clijsters, qui n'a pas joué ce lundi.

La WTT, qui met aux prises neuf équipes représentant chacune une ville, est la première compétition de tennis professionnel organisée depuis la suspension des circuits féminin WTA et masculin ATP en mars dernier, en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans cette compétition, qui se tient jusqu'au 2 août, chaque partie est disputée au meilleur des cinq jeux, avec un total de cinq parties jouées entre deux équipes (deux simples, masculin et féminin, et trois doubles, masculin, féminin et mixte). L'équipe ayant remporté le plus de jeux remporte le match.