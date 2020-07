Le ministre allemand du Sport croit au retour des fans dans les stades à l'automne

(Belga) Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer, également en charge du Sport, croit que les supporters de football pourront revenir dans les stades la saison prochaine.

"Je suis depuis longtemps de l'opinion que l'on peut laisser à nouveau entrer les spectateurs dans les stades si un concept fort d'hygiène est mis en place", a déclaré Seehofer, a déclaré mardi dans une interview au quotidien Münchner Merkur. "Cela peut démarrer à l'automne. Bien sûr, pas avec un stade rempli, mais le nombre peut augmenter petit à petit. Le virus frappe quand les règles ne sont pas respectées." Un protocole d'hygiène détaillé par la Ligue (DFL) et la Fédération (DFB) nationales de football a permis aux différents championnats allemands de reprendre et terminer la saison avant d'autres pays. La DFL a à présent soumis aux clubs et aux autorités locales un concept pour la réintroduction de spectateurs. Le dernier mot revient aux autorités sanitaires locales des clubs respectifs. La saison 2020/2021 démarre à la mi-septembre. (Belga)