Thomas De Gendt poursuit l'aventure avec Lotto Soudal: "Je n'ai jamais été intéressé par une autre équipe"

Thomas De Gendt, 33 ans, a prolongé de deux ans, jusqu'en 2022, son contrat avec Lotto Soudal, a annoncé mardi l'équipe belge du WorldTour.

De Gendt porte le maillot de l'équipe Lotto depuis 2015. "C'était si évident pour moi", a commenté De Gendt. "Il ne m'est jamais venu à l'esprit de changer d'équipe. Pourquoi devrais-je? Je connais cette maison depuis six ans. Honnêtement, je n'ai jamais été intéressé par une autre équipe. Lotto Soudal me connaît et me donne la liberté dont j'ai besoin, une liberté que je ne trouverais nulle part ailleurs. Par le passé, nous avons gagné beaucoup de belles courses ensemble. Je suis convaincu que nous avons encore de belles années devant nous."

Vainqueur sur les trois grands tours

Dans sa carrière, De Gendt a gagné des étapes sur les trois grands tours ainsi que sur différentes courses par étapes, comme Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, le Tour Catalogne et le Tour de Romandie. Il continuera à viser ce genre de succès. "Pour les classiques, nous avons d'autres champions comme Philippe Gilbert, Tim Wellens et John Degenkolb. Je veux les aider où je peux. Mon rêve personnel est de gagner une étape dans les dix plus grandes courses par étapes. Il me manque juste Tirreno Adriatico et le Pays Basque. Malheureusement, ce ne sera pas possible en 2020, mais j'espère réussir cela dans les prochaines années, avec le soutien de l'équipe."

John Lelangue, manager général de Lotto Soudal, se réjouit "de voir que Thomas aime son environnement actuel". "Il peut gagner des étapes, mais il est un parfait joueur d'équipe", a ajouté Lelangue. "Cette prolongation de contrat est bonne pour la stabilité et la continuité de l'équipe. Thomas comprend que Lotto Soudal a vraiment une vision. De plus, il a eu tellement de succès et été si loyal envers l'équipe. Nous avons besoin de lui. Avec Thomas, nous continuons à construire l'équipe du futur. De nouveaux accords seront bientôt annoncés."

Le palmarès de De Gendt comprend 15 victoires mais aussi une troisième place au Giro 2020. L'an passé, il s'était offert la 8e étape du Tour de France à Saint-Etienne.