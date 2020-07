Italie: Alex Zanardi transféré dans un centre de rééducation

Le champion italien de cyclisme handisport Alex Zanardi, très gravement blessé il y a un mois, a été transféré dans un centre de rééducation, a annoncé mardi l'hôpital de Sienne, où il était traité depuis son accident.

"Après l'arrêt de la sédation, la normalité des paramètres cardio-respiratoires et métaboliques et la stabilité des conditions cliniques générales et du tableau neurologique ont permis le transfert du champion dans un centre spécialisé de rééducation fonctionnelle", a écrit l'hôpital de Sienne dans un communiqué.

"Il a passé plus d'un mois dans notre hôpital, où il a été soumis à trois opérations délicates. La stabilisation de ses conditions cliniques et des paramètres vitaux a permis la réduction puis la suspension de la sédation. Il pouvait donc être transféré dans une autre structure pour y suivre la rééducation neurologique nécessaire", a également déclaré Valtere Giovannini, directeur général de l'hôpital.

Alessandro Zanardi, 53 ans, a été très gravement touché à la tête le 19 juin lors d'un accident aux commandes de son vélo à mains. Il a percuté un camion et souffrait de très nombreuses fractures au visage.

Ancien pilote de Formule 1, Zanardi est devenu l'une des grandes figures du handisport après avoir été amputé des deux jambes en 2001 à la suite d'un terrible accident lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring.