Alex Zanardi transféré dans un centre de convalescence et de rééducation

(Belga) Alex Zanardi a été transféré mardi dans un centre spécialisé de convalescence et de réadaptation fonctionnelle, a annoncé l'hôpital de Sienne, où l'ancien pilote de F1 était hospitalisé depuis un mois après un accident.

"Le programme de sédation-analgésie auquel était soumis Alex Zanardi s'est achevé ces jours-ci", a expliqué l'hôpital dans un communiqué. "Après la suspension de la sédation, la normalité des paramètres cardio-respiratoires et métaboliques, la stabilité des conditions cliniques générales et le tableau neurologique ont permis le transfert du champion vers un centre spécialisé de convalescence et de réadaptation fonctionnelle. Alex Zanardi a donc été transféré aujourd'hui dans une autre structure." "Il a passé plus d'un mois dans notre hôpital, où il a été soumis à trois opérations délicates", a ajouté Valtere Giovannini, directeur général de l'hôpital. "La stabilisation de ses conditions cliniques et des paramètres vitaux a permis la réduction puis la suspension de la sédation. Il pouvait donc être transféré dans une autre structure pour y suivre la rééducation neurologique nécessaire". Zanardi, 53 ans, a été hospitalisé le 19 juin dernier après avoir été percuté par un camion lors d'une sortie en handbike à Pienza, en Toscane. Il a subi trois opérations au cerveau et est resté plusieurs semaines plongé dans un coma artificiel. L'Italien a piloté en F1 entre 1991 et 1994 ainsi qu'en 1999, pour Jordan, Minardi, Lotus et Williams. Double vainqueur du championnat CART aux Etats-Unis (1997 et 1998), il avait été victime d'un terrible accident au Lausitzring, en septembre 2001, suite auquel il avait été amputé de ses deux jambes. Après sa revalidation et avoir couru dans des voitures adaptées, Zanardi s'était lancé dans le handbike, décrochant deux titres paralympiques à Londres en 2012 et deux titres à Rio de Janeiro en 2016. (Belga)