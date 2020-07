Waasland-Beveren recrute Dries Wuytens

(Belga) Dries Wuytens va poursuivre sa carrière à Waasland-Beveren. Le défenseur central de 29 ans arrive en provenance des Israéliens de Sektzia Ness Ziona. Il a signé un contrat de trois ans, a annoncé mardi Waasland-Beveren.

Wuytens a été formé à Genk et au PSV Eindhoven. Il a débuté chez les pros en 2011 avec le Beerschot. Par la suite, il a été actif à Willem II, au Sparta Rotterdam et à Heracles Almelo. La saison passée, Wuytens a joué 28 matchs dans le championnat israélien. Wuytens est la deuxième recrue de Waasland-Beveren après l'ailier américain Joe Efford, dont l'arrivée a été annoncée lundi. Waasland-Beveren a été relégué en Proximus League a l'issue du défunt championnat, arrêté définitivement après 29 journées en raison du coronavirus. La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a annulé cette relégation, mais la Pro League a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 31 juillet afin de voter la relégation de Waasland-Beveren, confirmer le format de compétition et motiver "minutieusement" cette décision.