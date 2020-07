Les Belges à l'étranger - L'Atalanta et Timothy Castagne vainqueurs contre Bologne et provisoirement deuxièmes

(Belga) L'Atalanta Bergame s'est imposée 1-0 face à Bologne mardi en ouverture de la 35e journée de Serie A. La 'Dea' a ainsi aligné un quinzième match sans défaite (37 points sur 45) et obtenu sa 22e victoire de la saison, un record pour les Lombards en Serie A.

Monté en fin de match face au Hellas Vérone (1-1) samedi, Timothy Castagne a été titularisé pour la 6e fois lors des huit derniers matches de l'Atalanta. L'équipe de Gian Piero Gasperini - exclu après une altercation avec son homologue Sinisa Mihajlovic en première période - a connu plus de difficultés que d'habitude à trouver le chemin des filets. La meilleure attaque de Serie A (95 buts) a finalement marqué grâce à Luis Muriel (63e), monté à la mi-temps. Cette victoire permet à l'Atalanta de monter provisoirement à la deuxième place avec 74 points, six de moins que la Juventus qui affronte l'Udinese jeudi. L'Inter (72 points) aura l'occasion de reprendre cette deuxième place mercredi s'il bat la Fiorentina. Bologne, déjà sauvé et 10e du classement (43 pts), a quant à lui aligné un cinquième match sans victoire. (Belga)