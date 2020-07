Euromillions Basket League - Jabril Durham, nouveau meneur américain de Mons-Hainaut

(Belga) Les Montois ont officialisé ce mardi l'arrivée, pour une saison, de Jabril Durham, un meneur américain âgé de 26 ans qui évoluait la saison dernière en D2 de Russie du côté de Vostok-65 Sakhalinsk.

Le nouveau meneur des Renards (1m85), originaire du Texas aux Etats-Unis, a été formé à l'université d'Arkansas entre 2014 et 2016. Il est ensuite passé par la Suède, la Hongrie, la Lettonie et donc la D2 russe où il tournait à 14,8 points par match en plus de 5,9 passes et 3,9 rebonds. Jabril Durham est le deuxième nouveau joueur de Mons-Hainaut en vue de la saison prochaine après l'arrivée d'Ajdin Penava, un ailier-fort bosnien de 23 ans, il y a quelques jours. Pour rappel, les Renards ont également prolongé les contrats de Justin Cage, Auston Barnes et Arik Smith. Seuls Lennard Freeman (Hapoel Haïfa) et Stéphane Moris (Brussels) ont quitté le club à ce jour. Les Montois du coach Vedran Bosnic étaient deuxièmes du championnat lorsque celui-ci a été arrêté définitivement en raison de la pandémie de Covid-19, sacrant Ostende champion de Belgique. (Belga)