Diables Noirs - Frédéric Cocqu nouveau sélectionneur des Diables Noirs et directeur technique

(Belga) Belgium Rugby, la fédération belge de rugby, a annoncé mardi que Frédéric Cocqu était son nouveau directeur technique et sélectionneur des Diables Noirs, l'équipe nationale masculine, où il succède au Français Guillaume Ajac.

Selon Belgium Rugby, la fonction de directeur technique doit permettre à Frédéric Cocqu de "développer les équipes nationales tant masculines que féminines". "Il nous fallait concrétiser nos ambitions pour ce sport qui se développe chaque jour en Belgique", a déclaré Salvatore Zandona, président de Belgium Rugby. "Nos équipes nationales doivent viser haut très haut. Pour y arriver, il nous fallait une véritable direction technique. Frédéric Cocqu et son expérience au sein du rugby français mais également belge répond parfaitement à nos ambitions." Frédéric Cocqu, ancien co-entraîneur des Diables Noirs en compagnie de Richard McClintock, retrouve l'équipe nationale belge après avoir passé plusieurs années en France. "Je suis très honoré de pouvoir mettre à nouveau mon expérience au service du rugby belge", a dit l'ancien entraîneur des lignes arrières de l'équipe nationale masculine. "Quelle joie, quelle fierté, le travail ne manque pas. De très bonnes choses ont été réalisées ses dernières années. Mais c'est en équipe, comme toujours au rugby, que nous pourrons avancer. Je suis impatient de commencer." Début mai, le Français Guillaume Ajac a quitté son poste de sélectionneur après six années, dont les quatre dernières passées en Rugby Europe Championship (REC), l'antichambre du Tournoi des Six Nations. Avant l'interruption de l'édition 2020, forte de 7 points au classement et d'une cinquième place à l'aube d'une dernière journée reportée pour cause de Covid-19, la Belgique pouvait, au terme de ce championnat complètement fou, terminer 2e ou 6e. Début février, les Belges s'étaient imposés devant la Russie au Stade Fallon dans un match référence contre une nation ayant disputé la Coupe du monde 2019. (Belga)