Serie A - L'AC Milan prolonge finalement son entraîneur Stefano Pioli jusqu'en 2022

L'AC Milan a annoncé mardi soir avoir prolongé le contrat de son entraîneur Stefano Pioli jusqu'en 2022, alors que les médias italiens annonçaient depuis plusieurs mois l'arrivée de l'Allemand Ralf Rangnick.

Le contrat de Pioli, qui entraîne le club lombard depuis octobre 2019, court désormais jusqu'en juin 2022. "Ce n'est pas une décision fondée sur les victoires récentes, mais fondée sur la manière dont Stefano a bâti un état d'esprit d'équipe et fixé un objectif commun, la manière dont il a amélioré les performances des joueurs et du collectif", a notamment déclaré le directeur général Ivan Gazidis, cité par un communiqué du club où évolue le Belge Alexis Saelemaekers. Ancien joueur professionnel, Stefano Pioli (54 ans) avait auparavant officié comme entraîneur à Bologne et à la Lazio Rome. Il avait remplacé en octobre Marco Giampaolo sur le banc milanais. "Stefano est la bonne personne pour rendre l'équipe telle que nous la voulons: victorieuse, jeune et affamée", a de son côté expliqué le directeur sportif du club, Paolo Maldini. Champion d'Italie en 2011 avec Massimiliano Allegri sur le banc (écarté par le club rossonero en janvier 2014), l'AC Milan n'a plus rien gagné et a épuisé sept entraîneurs en un peu plus de cinq ans sans même compter un intérim de Mauro Tassotti. Actuel cinquième de la Serie A, l'AC Milan s'est spectaculairement redressée depuis janvier, une période qui coïncide avec l'arrivée de la star Zlatan Ibrahimovic. Mardi soir, le Suédois a largement contribué à la victoire des siens en inscrivant un doublé sur le terrain de Sassuolo (1-2).