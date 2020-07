L'énorme coup de gueule de Toni Kroos, qui tacle le monde du football: "Il n'y plus de place pour la critique"

Le joueur du Real Madrid Toni Kroos a soutenu les critiques d'André Schürrle, qui a pris sa retraite la semaine dernière, sur l'industrie du football. Schürrle avait déclaré au journal Der Spiegel que les joueurs ne peuvent montrer aucune faiblesse et que l'honnêteté n'a pas sa place dans les affaires.

"Il a totalement raison", a affirmé Kroos mercredi dans un podcast qu'il gère avec son frère Felix. "J'ai adoré jouer avec lui et nous nous entendions bien. Mais nous avons toujours eu l'impression qu'il n'avait peut-être pas une grande confiance en lui." "Je pense aussi qu'il n'y a plus de place pour la critique ces jours-ci. Dès que vous sortez du rang et parlez ouvertement, vous vous retrouvez dans les problèmes."

Un discours également tenu par son frère Felix dont le contrat à l'Union Berlin est arrivé à son terme. "Si vous êtes honnête, vous ne tenez pas longtemps dans l'industrie. Vous serez perçus comme un joueur avec un caractère difficile. Cela crée des problèmes dont vous ne voulez pas."