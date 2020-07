De retour en Premier League, Leeds rêve d'un duo d'attaquants de folie

Leeds espère fêter sa remontée en Premier League avec un mercato de folie. C'est en tous cas ce qu'explique Sky Italia, qui dévoile un plan pour le moins audacieux des propriétaires du club. En effet, pour pouvoir avoir une chance de réaliser une bonne saison, les Anglais espèrent attirer deux pointures du football actuellement dans des situations délicates.

Andrea Radrizzani, le propriétaire du club, a confirmé son intention de recruter Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Le tout est un rêve, mais ce dernier est finalement permis. En effet, Cavani est libre de tout contrat après son départ du PSG. Ibrahimovic n'a prolongé que jusqu'à la fin du mois d'août à l'AC Milan et tergiverse quant à son avenir.

"Nous avons essayé de le signer en janvier, mais il a choisi de rejoindre Milan et l’accord a disparu", a expliqué Andrea Radrizzani au sujet d'Ibrahimovic. "Maintenant, je pense qu’il est trop tard, l’intensité du football anglais est différente", regrette-t-il, sans totalement écarter l'espoir d'avoir cet attaquant atypique dans son club la saison prochaine.

La situation est autrement plus complexe concernant Edinson Cavani. "En plus de sa qualité, Cavani pourrait contribuer avec son physique et s’adapter ici, mais je n’ai jamais parlé de lui avec l’entraîneur. Cela dit, nous avons certainement pensé à lui et nous verrons, étant donné qu’il est toujours disponible sur un transfert gratuit", a détaillé le propriétaire de Leeds. Ce serait oublier que Cavani a déjà été écarté pour son salaire trop élevé par l'Atlético Madrid. Fera-t-il un effort pour jouer en Premier League avec un promu ?

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Pour Ibrahimovic, la situation n'est pas si défavorable. Sa condition physique n'est plus optimale et difficile de l'imaginer tenir longtemps en Premier League. Mais le challenge de Leeds est de ceux que le Suédois pourrait apprécier. Pas étonnant qu'il ait frôlé un transfert en janvier. Pour Cavani, le salaire du joueur risque de poser de graves problèmes. De gros clubs italiens le courtisent, il sera donc compliqué de le convaincre de leur préférer un promu en Premier League.