Franck Ribéry refuse d'envisager une retraite en fin de saison: "Je m'amuse comme au premier jour"

Franck Ribéry va-t-il poursuivre sa carrière ? L'ancien international français avait laissé sous-entendre qu'il allait potentiellement quitter l'Italie après un cambriolage. Des propos qui, à 37 ans, faisaient craindre un retrait définitif. Il n'en sera rien.

Franck Ribéry va visiblement très bien. Remis de son cambriolage, qui l'avait traumatisé au point d'envisager un départ il y a quelques semaines, le joueur de la Fiorentina a rappelé son intention de poursuivre dans le football.

C'est dans les colonnes de la Gazzette dello Sport que Ribéry s'est étalé. Clairement, l'idée même de la retraite est encore lointaine. "Je m’entraîne et je m’amuse comme au premier jour", explique même le Français, arrivé dans le club le 21 août 2019. "Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. En plus d’un travail, le football est un loisir et une passion. Il y a une attention incroyable. Les entraînements sont intenses et la tactique est travaillée. On voit que c’est un pays où le football est très important. J’ai encore envie de jouer. Entraîner? J’y penserai quand ce sera le moment”, a-t-il poursuivi.

Mais est-il encore capable de suivre le rythme à son âge ? Pour lui, il n'y a aucun doute à avoir, preuves à l'appui.“CR7 et Ibrahimovic, comme Messi par exemple, vivent pour le football, Ronaldo a toujours une ‘grande faim’. Il cherche toujours de nouveaux défis, il ne se contente jamais de ce qu’il fait, en entraînement comme en match. C’est ce qui fait la différence", a-t-il détaillé.