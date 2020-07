Les Belges à l'étranger - Naples s'incline à Parme, Dries Mertens reste sur le banc

(Belga) Naples, avec Dries Mertens sur le banc, s'est incliné à Parme mercredi dans le cadre de la 35e journée du championnat d'Italie de football (2-1). Les trois buts ont été inscrits sur penalty. Au classement, Naples (56 points) est 7e et Parme (43) 10e.

Gennaro Gattuso a effectué une tournante de grande envergure en ne gardant que quatre éléments (Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz et Lorenzo Insigne) par rapport à l'équipe victorieuse de l'Udinese. Naples a joué haut avec la défense sur la ligne médiane mais n'est jamais parvenu à accélérer son jeu de passes. La rencontre n'avait pas décollé quand Parme a ouvert la marque par Gianluca Caprari sur penalty (45e+3, 1-0). A la reprise, Naples s'est montré plus vif et s'est créé plusieurs occasions avant qu'Insigne n'égalise également sur penalty (54e, 1-1). Naples a alors mieux construit le jeu. Mais les tirs de loin d'Insigne (67e) et de Ruiz (68e) sont passés à côté et Hirving Lozano a mal ponctué un superbe effort personnel (74e). Par contre, Dejan Kukulevski n'a pas loupé le cadre quand il s'est retrouvé au point de penalty, donnant la victoire aux Parmesans (87e, 2-1) (Belga)