Coupe de France: d'Epinal à la finale, le grand saut de Krasso

Révélation de la Coupe de France cette saison avec Épinal (N2), voilà Jean-Philippe Krasso en passe de jouer la finale: l'attaquant, recruté par Saint-Etienne, défie vendredi les stars du Paris SG, une entrée par la grande porte dans le monde professionnel.

Né à Stuttgart il y a 23 ans et formé à Lorient, Krasso a joué quelques matches pour la réserve des Merlus avec Denis Bouanga, son nouvel équipier, avant de passer par Shiltigheim dans le Bas-Rhin (N2, 2017-2019) et de rejoindre Epinal.

"À l'époque, il me manquait un peu de régularité sur mes performances", explique-t-il au sujet de son échec en Bretagne.

Celui qui brigue le poste d'avant-centre des Verts, en concurrence avec Charles Abi, est bien décidé, cette fois, à "saisir la chance qui lui est de nouveau offerte".

En Coupe de France cette saison, le joueur, ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de Châteauroux, s'est déjà illustré avec Épinal avec 8 buts marqués dont deux contre Lille en 8es de finale (2-1), participant ainsi activement au bon parcours du club... éliminé péniblement par l'ASSE en quarts (2-1) en février - Krasso avait encore marqué.

- La Coupe comme tremplin -

"C'est grâce à la Coupe que je suis là, c'est évident", estime ce Franco-Ivoirien, un athlétique gaucher (1,87 m) qui en était à 13 buts et 9 passes décisives en National 2 (4e division) avant l'interruption de la saison.

Ses débuts stéphanois montrent qu'il n'a pas perdu le rythme, avec 3 buts marqués lors des trois premiers matches amicaux. De quoi prendre confiance pour s'imposer à un poste pour lequel l'AS Saint-Étienne ne parvient pas à trouver le joueur idéal depuis plusieurs saisons.

Certes Krasso, pari peu onéreux avec un salaire mensuel de quelques milliers d'euros, a encore du chemin à parcourir pour confirmer les espoirs placés en lui, mais l'ailier Denis Bouanga ne pense que du bien de son nouvel équipier.

"Son intégration est très correcte. Je savais que +JP+ était un bon joueur et qu'il retrouverait un club pro. Il aide beaucoup l'équipe par ses déplacements et sa justesse. Tout le monde est très content qu'il soit là. C'est un argument supplémentaire pour l'ASSE", se félicite le buteur des Verts qui l'a pris sous son aile.

"Mes coéquipiers sont plutôt sympas et m'ont aidé à bien m'intégrer", a confirmé Krasso devant la presse à quelques jours de la finale.

"Je ne pouvais rêver mieux. Les occasions se sont présentées et j'ai pu les mettre au fond. C'est bien d'être décisif et on va tenter de poursuivre sur cette dynamique", se félicite l'attaquant qui semble bien digérer la différence entre le National 2 et l'élite.

- "Un bon baptême" -

"C'est plus difficile sur le rythme, cardio notamment. Les terrains sont largement meilleurs. Les équipiers se déplacent bien et la qualité technique globale est supérieure bien sûr. Il faut s'adapter le plus vite possible", juge-t-il.

Reste à savoir comment Krasso abordera un choc face à un géant européen comme Paris vendredi.

"Pouvoir disputer une finale de Coupe de France contre le PSG, je n'y pensais pas il y a quelques mois mais maintenant qu'on y est, il ne faut pas être spectateur de ce moment. Si je suis amené à jouer, je me battrai et on verra. Ce sera un bon baptême, on va dire", sourit l'attaquant.

"Ce sera dur contre le PSG mais face à Lille nous avions été menés d'entrée. Et au fil du match nous avons eu des opportunités, nous avons renversé la situation. Aucune équipe n'est impossible à battre sur un match", conclut-il.