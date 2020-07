Pas de public dans les stades: les mesures sanitaires pour les événements sportifs ne sont pas assouplies

Le Conseil national de sécurité (CNS) a décidé jeudi de ne pas assouplir les mesures événements organisés en intérieur et extérieur. Une décision qui concerne donc les événements sportifs.

Actuellement, les événements peuvent accueillir 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur depuis la mise en place de la phase 4 du déconfinement le 1er juillet dernier. Le lancement de la phase 5 devait débuter le 1er août et permettre aux événements d'accueillir 400 personnes en intérieur et 800 personnes en extérieur.

Seulement, vu la recrudescence du virus, le CNS a décidé de retarder le lancement de la phase 5. "Nous n'allons pas assouplir les mesures concernant les événements public", a déclaré jeudi la Première ministre Sophie Wilmès (MR). "Cela sera à nouveau possible à partir du 1er septembre, à condition que les règles soient strictement respectées et que chacun porte un masque. Tout dépendra évidemment de l'évolution du virus." Une décision qui vient contrecarrer les plans de la Pro League qui avait annoncé mercredi que les clubs sont prêts à accueillir un public limité "dans les conditions les plus sûres dès le début de la saison".