Le Standard change l'identité de l'Académie Robert-Louis Dreyfus: découvrez le projet du désormais SL16 Football Campus (vidéo)

Treize après l'inauguration de l'Académie Robert-Louis Dreyfus, qui a offert certaines lettres de noblesse à la formation du Standard de Liège, le club liégeois se dote d'une nouvelle identité se dénommant désormais SL16 Football Campus. Une nouvelle méthodologie et une nouvelle approche permettant de cadrer avec le football actuel et les attentes des clubs vis-à-vis à la nouvelle génération y seront développées, a annoncé jeudi Pierre Locht, directeur du centre de formation en conférence de presse.

En travaillant sur les bases du projet imaginé il y a 22 ans par Robert-Louis Dreyfus, l'équipe dirigeante du SL16 Football Campus s'adapte à l'évolution du football ainsi qu'aux approches pédagogiques modernes. Le Standard de Liège souhaite ainsi inculquer de nouvelles méthodes technico-tactiques, physiques et mentales aux différents membres de son Académie.

Outre la formation d'athlètes aptes à intégrer l'équipe fanion, les responsables, qui œuvrent sur ce projet depuis deux ans, souhaitent que leurs jeunes maîtrisent différents principes de jeu propres à l'équipe première. "Le projet permet également de donner une identité propre à cette structure qui dispose désormais de l'autonomie nécessaire pour faire face aux défis de son temps", assure Pierre Locht.

Le Standard met en place des outils qui permettront à la nouvelle génération d'être pleinement connectée avec son temps au travers d'animations 2D et 3D décrivant les différents principes de jeu mis en place au sein de l'équipe première.

"Il faut coller aux exigences du football moderne raison pour laquelle le volet physique a de plus en plus d'importance. Nous consacrons aussi du temps à l'aspect mental en accompagnant les Académiciens dès l'adolescence afin qu'ils y aient la mentalité et l'attitude de footballeur et d'athlète de haut niveau", explique le directeur du centre de formation reconnu parmi les 25 plus performants d'Europe.

Ce projet pourra aussi compter sur une cellule de scouting professionnalisée permettant au club liégeois de recruter des talents aux quatre coins de la Belgique. Le réseau des clubs partenaires, qui enverront 8 nouveaux éléments à l'Académie en cette saison 2020-2021, fait pleinement partie du processus de recrutement au même titre que le partenariat développé à Alost, et prochainement à Tubize, avec l'EF-Academy d'Emilio Ferrera.

Des journées de détection pour les U8-U12 lors des congés de Toussaint, ACFOR7, programme de séances gratuites pour les U7, les entraînements ouverts (payants) du dimanche matin pour les U7-U10 ou encore le stage de Pâques sont autant d'ouverture au football amateur.

La section féminine du Standard de Liège, forte de 130 membres, bénéficiera également de cette nouvelle approche structurelle et méthodologique, l'équipe première étant formée à 60% de purs produits de son Ecole de jeunes.

Le SL 16 Football Campus proposera aussi un "Innovation Hub" composé d'une série de membres de l'Académie, lesquels se montreront attentifs aux nouveautés pédagogiques ou technologiques pouvant apporter une plus-value aux Académiciens et permettre ainsi de demeurer à la pointe de la formation. Un doctorat pédagogique, imaginé en collaboration avec l'Université de Liège, prévoira ainsi l'utilisation de drones afin d'analyser les déplacements et le jeu des Académiciens.