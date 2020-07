Le choix surprenant de Birmingham City: le club anglais retire le n° de maillot de Jude Bellingham!

Le Borussia Dortmund a officialisé lundi le recrutement de Jude Bellingham en provenance de Birmingham City, pour une somme estimée à 25 millions d'euros.

Le club de D2 anglaise a décidé de mettre à l'honneur le grand espoir anglais de 17 ans en retirant son maillot avec 22. A l'instar de ce qui se fait dans le NBA, personne ne pourra plus jamais porter ce numéro au club à l'avenir.

Raillé sur les réseaux sociaux pour ce geste, le club de Championship s'explique: "Jude est rapidement devenu une icône du club. Il a montré ce que vous pouvez accomplir avec du talent, du travail acharné et du dévouement. Avec son comportement modeste sur et en dehors du terrain, il est devenu un modèle. Le maillot numéro 22 est devenu synonyme de Jude. C’est pourquoi nous avons décidé de ne plus jamais attribuer le numéro 22 en hommage à Jude et pour inspirer les autres".