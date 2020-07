Proximus League - Virton-Beerschot ne se jouera pas dimanche

(Belga) La rencontre d'alignement du championnat de Proximus League de football entre Virton et le Beerschot qui devait se jouer ce dimanche 25 juillet à 16h00, à la suite d'une décision de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), n'aura finalement pas lieu. Le club gaumais n'est pas en mesure d'accueillir cette rencontre, annoncent plusieurs médias belges.

Virton, qui n'a pas obtenu sa licence pro en vue de la saison prochaine, n'a plus de staff technique et une partie de ses joueurs n'est pas non plus disponible. S'il n'a pas annoncé officiellement l'annulation du match, le Royal Excelsior Virton a prévenu la société Proximus de ne pas déplacer les camions de captation des images au stade Yvan Georges, précise Gazet van Antwerpen. Vendredi dernier, l'Excelsior Virton avait annoncé avoir assigné l'URBSFA et la Pro League en référé afin d'obtenir le report du début des championnats de D1A, D1B, D1 Amateur et D2 Amateur, ainsi que de la Croky Cup. Le RE Virton avait ajouté demander en référé la suspension du match contre le Beerschot, "jusqu'à ce qu'il présente - éventuellement et à nouveau - un intérêt sportif (en fonction des décisions de justice qui seront adoptées par ailleurs)". (Belga)