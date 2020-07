Coronavirus: 12 nouveaux cas à Fuenlabrada (D2 espagnole)

Inquiétude à Fuenlabrada : l'équipe de D2 espagnole, confinée à La Corogne en raison de cas de nouveau coronavirus, a annoncé samedi la découverte de 12 nouveaux cas, portant le nombre de personnes infectées au sein du club à 28.

"Il y a un total de 12 nouveaux cas. Quatre des nouveaux cas sont à Madrid et n'ont eu aucun contact depuis le match contre Elche le 17 juillet dernier. Les huit autres nouveaux cas étaient négatifs depuis le samedi 18 mais, après huit jours et bien qu'ils aient été isolés dans leurs chambres les six derniers jours, aujourd'hui, ils ont été testés positifs", détaille le club de la banlieue madrilène dans un communiqué diffusé samedi à la mi-journée.

Lundi, Fuenlabrada devait affronter La Corogne dans le cadre de la dernière journée de 2e division espagnole. Mais le match a été repoussé au 30 juillet après la découverte de plusieurs cas positifs au sein du club de la banlieue de Madrid.

Hormis un joueur et trois membre du staff, qui ont appris qu'ils étaient contaminés et qui ont été séparés du groupe avant de monter dans l'avion, toute l'équipe a fait le déplacement à La Corogne, avant d'apprendre sur place que la rencontre était repoussée... contrairement à tous les autres matches de la dernière journée, ce qui a provoqué un tollé en Espagne.

Cette rencontre revêt de gros enjeux puisque Fuenlabrada peut encore se qualifier pour les play-offs d'accession à la première division s'il fait au moins match nul contre le "Depor". Cela pourrait éjecter Elche des places qualificatives (3e à 6e places).

Dans son communiqué, Fuenlabrada précise que "parmi les 12 nouveaux cas se trouvaient deux personnes avec des anticorps après avoir déjà surmonté la maladie, mais elles ont tout de même été testés positives lors de ce dernier test".

Le club a souhaité exprimer sa "douleur et son inquiétude" quant aux résultats des derniers tests PCR réalisés, "qui ont fait passer le total du nombre de personnes infectées à 28 au sein du CF Fuenlabrada".

Vendredi, un joueur de l'équipe a été transféré à l'hôpital "par précaution". "Il se trouve dans un état stable et sans symptômes graves du COVID-19", a rassuré le club.

Fuenlabrada est "en train d'évaluer les mesures à prendre face à cette situation", et va "entrer en contact aujourd'hui (samedi) avec LaLiga", gérant du football professionnel en Espagne.