Kylian Mbappé, égérie de FIFA 21: découvrez la bande-annonce du jeu vidéo

Kylian Mbappé en tête de gondole du foot mondial.

L'attaquant français sera l'égérie du jeu vidéo FIFA 21, sous toutes les éditions: classiques, champions et ultimate. Et cela dans toutes les versions du monde. Une preuve de son succès d'un point de vue sportif comme marketing.

Le joueur du Paris Saint-Germain succède à Eden Hazard et au Néerlandais Virgil Van Dijk.



Malgré son âge, Mbappé ne sera pas le joueur le plus jeune à avoir cet honneur: pour le jeu FIFA 06, un certain Wayne Rooney âgé de 20 ans pose aux côtés de Ronaldinho.

Il n'est pas le premier français sur la devanture du jeu non plus. Avant lui, on pouvait déjà voir David Ginola, Fabien Bathez, Emmanuel Petit, Thierry Henry, Hugo Lloris, Karim Benzema, Antoine Griezmann et même Philippe Mexes, Guillaume Hoarau et Steve Mandanda.

Le jeune joueur originaire de Bondy a partagé sa fierté sur le réseau social Twitter: "Fier d'être en couverture de FIFA 21", "un rêve qui se réalise" écrit-il. Il ajoute qu'il a hâte de jouer au nouveau jeu.

La date de sortie de ce prochain opus n'est pas connue pour le moment mais, sauf surprise, de la part de l'éditeur, FIFA 21 devrait sortir à la fin du mois de septembre comme chaque année. Electronic Arts compte a entre-temps dévoilé sa bande-annonce jeudi.