Le Standard s'incline face à Nice dans un stade de Sclessin vide

Le Standard s'est incliné 1-2 face à Nice, samedi en début de soirée, en match amical disputé à huis clos à Sclessin.

Comme Zinho Vanheusden sera suspendu pour la première journée de championnat, Philippe Montanier a aligné Mergim Vojvoda dans l'axe de la défense et Collins Fai au latéral droit. Laifis et Gavory complétaient la ligne arrière. Pour le reste, il semble que l'équipe type se dessine peu à peu avec le duo Eden Shamir-Gojko Cimirot à la récupération et Felipe Avenatti en pointe soutenu par Maxime Lestienne et Selim Amallah. A Nice, l'ex-Standardman Dante était présent tout comme Morgan Schneiderlin, qui effectuait sa première apparition depuis son arrivée d'Everton. Le Standard a ouvert la marque par Avenatti qui, décalé sur la droite du rectangle par Fai, a battu le gardien des Aiglons d'un long tir croisé (33e, 1-0). Nice a répliqué et a égalisé par Kasper Dolberg sur penalty (37e, 1-1). A la reprise, le Gym a rapidement pris l'avance par Hassane Kamara (48e, 1-2). Le coach liégeois a toutefois patienté avant de changer toute son équipe excepté Arnaud Bodart. Le jeune gardien a eu pour équipiers Vanheusden, John Nekadio, Noë Dussenne, Damjan Pavlovic, Nicolas Raskin, Mehdi Carcela, Denis Dragus, Aleksandar Boljevic, Duje Cop et Obbi Oulare dans le dernier quart d'heure.