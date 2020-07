Jupiler Pro League - Encore une lourde défaite pour Malines à OHL

(Belga) Alors que les jeunes du club avaient partagé contre le FC Seraing (0-0)samedi dans l'après-midi, les titulaires du FC Malines se sont inclinés en soirée à OH Louvain (3-0). Pour les Louvanistes, ce succès constitue une bonne nouvelle en vue de la finale retour pour le montée en D1A le 2 août prochain. Par ailleurs, Westerlo s'est imposé 1-4 à Dessel.

Excepté un partage 1-1 contre le RWDM pour débuter, les Malinois ont essuyé une série de défaite face au Club Bruges (6-0), contre Westerlo (0-6) et au Standard (4-0). Les buts d'OHL sont tombés aux 15e, 37e et 88e minutes, le dernier sur penalty. Dessel, qui monte en Nationale 1, a ouvert la marque par Boulaouali (21e) mais Westerlo (D1B) a anéanti cet avantage par Remmer (39e), Alici (64e), Muritala (76e) et Petrov (89e). (Belga)