WNBA - Emma Meesseman a pris l'ascendant sur Julie Allemand lors de la première journée

(Belga) Les Washington Mystics, championnes en titre, avec la Belge Emma Meesseman, ont remporté samedi leur premier match de la saison du championnat américain de basket féminin (WNBA) 101-76 contre Indiana Fever, l'équipe d'une autre Belge, Julie Allemand. A la mi-temps, le tableau d'affichage indiquait 62-35.

Les Belgian Cats Emma Meesseman et Julie Allemand ont toutes deux été autorisées à prendre part au match. Meesseman, élue MVP de la finale de la WNBA la saison dernière, a marqué 14 points pour 5 rebonds et 3 passes décisives en 26 minutes de jeu. La joueuse défend les couleurs des Washington Mystics pour la septième fois cette saison. Allemand, qui a fait ses débuts en WNBA, a marqué 8 points pour 0 rebond et 3 passes décisives en 32 minutes. La saison WNBA devait initialement commencer le 15 mai, mais elle a été reportée en raison de la crise liée au coronavirus. Cette année, le championnat se déroulera sous une forme abrégée en Floride, à l'académie IMG de Bradenton, près de Tampa Bay. La WNBA a choisi de mettre toutes les joueuses dans une même bulle afin de réduire le risque de contamination. Il y aura 22 journées dans la phase régulière contre 34 l'an dernier. Les play-offs suivront en octobre. Douze équipes y participeront. (Belga)