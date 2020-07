World Team Tennis - Une victoire et une défaite en double samedi pour Kim Clijsters

(Belga) Kim Clijsters a joué deux fois en double samedi lors de la rencontre de World Team Tennis qui opposait son équipe de New York Empire aux Chicago Smash dans ce tournoi par équipes joué à White Sulphur Springs (Virginie occidentale).

Kim Clijsters a d'abord disputé le double mixte avec l'Américain Jack Sock, face à la Canadienne Eugenie Bouchard et l'Américain Rajeev Ram. Clijsters/Sock se sont imposés 5-2. L'ancienne numéro 1 mondiale a ensuite joué une partie double dames aux côtés de la jeune Américaine Hailey Baptiste (18 ans). Clijsters a remplacé l'Allemande Kveta Peschke alors que la paire new yorkaise était menée 1-3 face à Eugenie Bouchard et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands. Le duo de Chicago l'a finalement emporté 5-2, offrant un succès 21-16 au Chicago Smash face au New York Empire. New York Empire occupe la 4e place du classement. Les quatre premiers après quatorze matchs se qualifient pour les play-offs. (Belga)