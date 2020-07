Deux buts et un assist pour la dernière journée: Kevin De Bruyne égale le record de Thierry Henry

À l'occasion de la 38ème et dernière journée de Premier League, Kevin De Bruyne a grandement participé au succès de Manchester City face à Norwich City (4-0). Le Diable Rouge a inscrit le second but des Sky Blues peu avant la mi-temps puis le 5ème but dans les derniers instants de la rencontre. Surtout, la passe décisive délivrée à Raheem Sterling à la 79ème minute lui a permis d'égaler le record du nombre d'assists lors d'une saison de Premier League. Tout comme Thierry Henry en 2003, Kevin De Bruyne a délivré 20 offrandes à ses coéquipiers.