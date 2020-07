Dernière journée de Premier League: voici les qualifiés pour l'Europe

Manchester United et Chelsea ont obtenu les deux derniers billets pour la prochaine Ligue des champions, dimanche à l'issue de la 38e et dernière journée du championnat d'Angleterre de football, accompagnant le champion Liverpool et Manchester City, déjà qualifiés. Quatrièmes avant cette dernière journée, les Foxies de Leicester ont perdu leur place pour la C1 en s'inclinant face à Manchester United. Ils restent toutefois qualifiés pour l'Europa League.

En accrochant un match nul sur la pelouse de Crystal Palace, Tottenham a également obtenu son ticket pour l'Europa League. Une place est encore en jeu pour accéder à cette compétition. Elle sera décrochée par le vainqueur de la Coupe d'Angleterre dont la finale se jouera samedi prochain entre Chelsea et Arsenal. Si les Blues, déjà qualifiés pour l'Europe grâce à leur quatrième place en championnat, l'emportent, la place en C3 sera redistribuée au 7ème du championnat Wolverhampton.

En bas de classement, Watford et Bournemouth sont relégués, rejoignant Norwich, lanterne rouge et assuré depuis plusieurs journées de descendre en Championship.