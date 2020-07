Angleterre: Manchester United et Chelsea en Ligue des champions, Tottenham en Europa League

Manchester United et Chelsea ont obtenu les deux derniers billets pour la prochaine Ligue des champions, dimanche, à l'issue de la 38e et dernière journée du championnat d'Angleterre.

Respectivement 3e et 4e du classement final, les deux clubs accompagneront en C1 le champion Liverpool et Manchester City, déjà qualifiés. Manchester United a signé une victoire poussive à Leicester (2-0), tandis que Chelsea, à domicile, a battu Wolverhampton sur le même score (2-0).

Leicester (5e) et Tottenham (6e) représenteront l'Angleterre en Europa League (en tours préliminaires pour Tottenham).

En bas de classement, Watford et Bournemouth sont relégués, rejoignant Norwich, lanterne rouge et assuré depuis plusieurs journées de descendre.

Manchester United qualifié sans briller

Les Mancuniens, qui avaient besoin d'un match nul à Leicester, ont largement rempli leur mission avec ce succès sur le terrain d'un concurrent direct pour l'accession en C1. Ils devront toutefois encore progresser pour concurrencer Liverpool et Manchester City en championnat, comme l'a d'ailleurs indiqué l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer avant la rencontre.

Au King Power Stadium, les Red Devils ont dû attendre la fin de la première période pour se montrer dangereux, avec notamment deux frappes de Marcus Rashford.

Ensuite c'est le meilleur buteur du championnat, l'avant-centre de Leicester Jamie Vardy qui a bien failli marquer son 24e but, avec une tête lobée sur la barre (60e).

Les Mancuniens ont finalement été sauvés par un penalty, obtenu logiquement par Anthony Martial, pris en sandwich par Jonny Evans et Wes Morgan, et transformé par Bruno Fernandes, auteur de la passe quasi décisive à l'attaquant français (71e, 0-1). Arrivé lors de la trêve hivernale, le Portugais a été le grand artisan de la remontée des Mancuniens au classement, et de cette troisième place.

Leicester, qui finit cette saison à la cinquième place, peut nourrir des regrets, y compris après ce match où la plupart des occasions ont été en sa faveur. La suspension du championnat pendant trois mois a été fatale à la formation de Brendan Rodgers, avec seulement deux victoires obtenues sur les neuf matches disputés depuis la reprise.

Chelsea finit le job

Les joueurs de Frank Lampard pourront aborder leur match retour de huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (défaite 3-0 à l'aller) en toute sérénité. Ils disputeront en effet de nouveau la compétition reine à l'automne, grâce à leur victoire contre Wolverhampton (2-0).

Celle-ci s'est dessinée dans le temps additionnel de la première période, sur un coup franc de Mason Mount, alors qu'aucun tir n'avait été cadré des deux côtés (45e+1, 1-0).

Le second but, cruel pour Wolverhampton, est arrivé trois minutes plus tard sur contre-attaque. Averti quelques secondes plus tôt, Olivier Giroud a bénéficié d'une passe en profondeur de Mount pour devancer Rui Patricio, puis le retour de deux défenseur, et libérer son équipe (2-0, 45+4).

Wolverhampton glisse à la septième place, et ne se qualifiera en Europa League qu'en cas de victoire de Chelsea face à Arsenal, samedi, en finale de la Coupe d'Angleterre.

Mission accomplie pour Mourinho

Arrivé à Tottenham au mois de novembre, alors que les Spurs étaient 14e, José Mourinho les a progressivement fait remonter et leur permet de décrocher in extremis une qualification pour l'Europa League (en tours préliminaires), grâce à la défaite de Wolverhampton à Chelsea.

La façon dont cette qualification est obtenue, un simple match nul à Crystal Palace (1-1), est à l'image du manque d'enthousiasme suscité par le jeu des Spurs depuis cet automne, en contraste avec celui de l'ère Pochettino au cours des cinq saisons précédentes.

Arsenal fin prêt, Aston Villa sauvé

Arsenal a bien préparé sa finale de Coupe d'Angleterre, samedi contre Chelsea, en battant Watford (3-2). Watford descend du même coup en Championship, au profit d'Aston Villa, qui se maintien de justesse grâce à son nul 1-1 à West Ham (16e). A noter par ailleurs les victoires du champion Liverpool à Newcastle (3-1), et de Manchester City devant Norwich (5-0), avec notamment la vingtième passe décisive de Kevin de Bruyne cette saison, un record en championnat depuis celui établi par Thierry Henry en 2002-2003. Norwich et Bournemouth accompagneront Watford en Championship.

Résultats de la 38e et dernière journée:

Dimanche

Southampton - Sheffield United 3 - 1

Newcastle - Liverpool 1 - 3

Manchester City - Norwich City 5 - 0

Burnley - Brighton 1 - 2

Arsenal - Watford 3 - 2

Crystal Palace - Tottenham 1 - 1

Everton - Bournemouth 1 - 3

West Ham - Aston Villa 1 - 1

Leicester - Manchester United 0 - 2

Chelsea - Wolverhampton 2 - 0