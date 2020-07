Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

Jan Vertonghen va quitter Tottenham. Le Diable Rouge l'a annoncé ce lundi, son contrat ne sera pas prolongé. (Lire l'article complet)



LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Les discussions auraient pris un nouveau tournant entre Chelsea et le Bayer Leverkusen concernant Kai Havertz. Les Anglais rêvent d'attirer le joyau de 21 ans, mais le Bayer en demande pas moins de 100 millions d'euros. Ralenties ces derniers jours, les discussions ont accéléré, selon le Bild.

Grosse surprise concernant Edinson Cavani: Benfica serait proche de conclure le dossier ! Selon Subrayado, l'agent de l'Uruguayen est actuellement sur place pour négocier le contrat et visiter les installations. De son côté, le média espagnol Todo Fichajes, le deal est proche d'être terminé. L'affaire pourrait être officialisée dès mercredi. Cavani est arrivé en fin de contrat au PSG.



Zlatan Ibrahimovic pourrait finalement rester à l'AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, le Suédois aurait même accepté une baisse salariale pour pouvoir rester dans le club, où il est sous contrat jusqu'au 31 août. C'est la prolongation de Stefano Pioli qui aurait convaincu l'attaquant de continuer l'aventure, à l'âge de 38 ans.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable: les deux parties souhaitent poursuivre. Il n'y a aucune raison qu'un accord ne puisse être trouvé, surtout en cas de baisse de salaire.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Jonathan David est toujours plus proche de Lille. Le président du LOSC a lui-même affirmé que le joueur de La Gantoise désirait jouer dans le club français. "Il n'a pas envie d'aller dans d'autres clubs", a même affirmé Gérard Lopez dans L'Equipe. "Notre équipe est faite pour des joueurs de caractère comme lui. Tout va dépendre de ses dirigeants. On va peut-être revoir notre offre dans les jours à venir". Elle pourrait atteindre les 25 millions d'euros, ce qui serait le transfert entrant le plus cher de l'histoire des Lillois. Gand en aimerait 30 millions d'euros et négocie, en plus de cela, avec le club de Leeds.



Pas mal de mouvements en vue à Anderlecht. Ognjen Vranjes devrait s'engager librement à l'AEK Athènes, qui lui propose un bail de 4 ans. Dewaele, lui, est sur les tablettes de Twente, du NAC Breda et d'Heerenveen. Il devrait être prêté, considéré comme peu important en vue de la saison à venir. Thomas Didillon devrait aussi être prêté, mais il a déjà refusé une offre du Cercle de Bruges dans l'espoir de rejoindre un plus grand club.

Mais les Bruxellois pourraient surtout perdre Hendrik Van Crombrugge. Le portier est déçu de ne pas avoir reçu d'offre de prolongation de contrat et envisage un départ, lui qui avait notamment été courtisé en Allemagne ces derniers mois. Le gardien est sous contrat jusqu'en 2023.

Mergim Vojvoda vers l'Italie ? L'Atalanta et le Torino ont commencé les discussions avec le Standard pour la signature de l'arrière droit liégeois. Le club espère convaincre le joueur de rester, mais un transfert n'est pas du tout à exclure à ce stade, selon Sudpresse.