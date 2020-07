L'anecdote géniale de Nick Kyrgios, vainqueur de Rafael Nadal malgré une gueule de bois

Battre Rafael Nadal est déjà une réussite en soi. Mais le verre au lendemain d'une soirée arrosée, cela s'apparente à un exploit. C'est ce qu'a réalisé Nick Kyrgios, qui a révélé cette anecdote.

Nous sommes en 2017. Nick Kyrgios s'apprête à affronter Rafael Nadal au tournoi de Cincinatti, l'un des plus importants de la saison. L'Australien doit donc s'apprêter à sortir le tennis de sa vie. Interrogé par un média australien, Kyrgios a révélé avoir complètement raté sa préparation.

"Avec des amis, on est sorti. On s'est bien amusé. On s'est mis une bonne mine ce soir-là", a débuté l'enfant terrible du tennis mondial. "Avant de monter sur le court, je savais que j'allais devoir super bien servir et être très agressif si je voulais avoir une chance. Je n'arrivais pas à bouger, j'étais clairement en gueule de bois", a explique Nick Kyrgios, qui l'avait emporté 6-2 7-5, grâce notamment à son service supersonique.

L'Australien a remporté trois victoires contre Nadal depuis le début de sa carrière. Celle-ci est sans doute la plus mémorable !