Coronavirus: un maximum de 200 personnes dans les stades pour la reprise de la Pro League

Le Conseil national de sécurité (CNS) a décidé lundi de réduire le nombre de personnes pouvant assister à des événements, passant de 200 à 100 en intérieur et 400 à 200 en extérieur. Une mesure qui concerne donc les compétitions sportives.

Lors du lancement de la phase 4 du déconfinement le 1er juillet dernier, le CNS avait décidé que les événements en intérieur pouvaient accueillir 200 personnes et 400 personnes en extérieur. La mesure avait été maintenue à l'issue du CNS du jeudi 23 juillet. Avec le nombre de nouvelles contaminations qui grimpe en flèche dans tout le pays, le CNS a décidé de réduire ces chiffres à 100 personnes pour les événements en intérieur et 200 personnes à l'extérieur. Dans le cadre du football, cela comprend les joueurs, staffs, officiels, journalistes et supporters.

Dimanche, Ben Weyts, le ministre flamand des Sports, avait déjà annoncé que le public ne serait pas autorisé aux compétitions sportives organisées en Flandre. La finale de la Coupe de Belgique de football entre l'Antwerp et le Club de Bruges prévue samedi était déjà prévue à huis clos, comme le match retour de la finale de D1B entre OHL et le Beerschot dimanche. Le championnat de Belgique de football reprend le 8 août. Plusieurs clubs, dont Anderlecht et le Standard, ont déjà annoncé que les matchs se joueraient à huis-clos pendant le mois d'août.