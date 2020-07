José Mourinho rend un VIBRANT hommage à Jan Vertonghen: "L'un des plus grands professionnels que j'ai entraîné"

L'entraîneur de Tottenham José Mourinho semble regretter le départ de Jan Vertonghen. Le Diable Rouge n'a pas prolongé mais s'attire les louanges du tacticien portugais, qui ne souhaite qu'une chose: le retrouver un jour.

Ironiquement, Jan Vertonghen s'est attiré les louanges de José Mourinho. Le Portugais n'a pourtant jamais donné l'impression de beaucoup compter sur son défenseur central, parti après l'expiration de son contrat. Mais pour le tacticien, Vertonghen est un joueur absolument exemplaire.

Pour lui, le défenseur central a réussi quelque chose de grand à Tottenham, qu'il avait rejoint en 2012. "Tous les jeunes du club qui émergeront dans les prochaines années ont vu en lui ce qu’un professionnel devait être", a explique Vertonghen à la presse anglaise. "Qu’il joue ou qu’il soit sur le banc, il a toujours été le même professionnel avec un comportement idéal et un grand respect. Durant ma carrière, j’ai coaché de nombreux grands joueurs et de grands professionnels. Je peux vous assurer que c'est un dans plus grands professionnels que j'ai entraîné, pour ces valeurs, il est au sommet de ma liste", a-t-il enchaîné.

Et visiblement, Mourinho voit en lui un futur membre du staff des Spurs. "Il a encore de belles années devant lui. Mais après ça, s’il souhaite revenir au club et prendre une autre direction en tant que coach ou dans une autre fonction, il le pourra. Il est l’un de ces joueurs qui marque à jamais un club", a déclaré le tacticien. Des compliments qui feront plaisir au joueur.

La Roma, notamment, est intéressée par ses services. Affaire à suivre.