Le basket belge à l'arrêt jusqu'au 30 août inclus

(Belga) Les différentes fédérations belges de basket que sont Basketball Belgium, l'AWBB et Basketbal Vlaanderen ont interdit lundi les matches amicaux et les tournois jusqu'au dimanche 30 août 2020 inclus.

"Après avoir pris connaissance des décisions du Conseil national de sécurité, des évolutions de la situation liée au Covid-19 et des décisions des autorités au niveau local, provincial et régional, les fédérations se sont consultées et ont décidé de n'autoriser la pratique du basket que dans des conditions sûres et de développer une approche cohérente pour tous les acteurs de la communauté belge du basketball", ont écrit les trois instances dans un communiqué. "Il a donc été décidé de suspendre tous les matches (matchs de coupe et/ou de championnat) jusqu'au dimanche 30 août 2020 inclus. Les matchs amicaux et les tournois ne seront pas autorisés pendant cette période. Les compétitions débuteront le week-end du 2 au 4 octobre 2020 au plus tôt, afin de garantir une période de préparation raisonnable d'au moins 4 semaines. Des directives supplémentaires seront publiées au plus tard le vendredi 31 juillet 2020." Les entraînements et les stages sont soumis à l'autorisation des autorités locales et subordonnées au respect des mesures de sécurité en vigueur, a précisé le communiqué. La D1 masculine, l'Euromillions Basketball League, a été définitivement arrêtée le 14 mars en raison de la pandémie de coronavirus. Ostende a été proclamé champion. Elle doit reprendre le vendredi 2 octobre. (Belga)