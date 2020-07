Grigor Dimitrov, positif au coronavirus au mois de juin, revient sur la maladie: "Je peux, d'un coup, ressentir le besoin de faire une sieste"

Grigor Dimitrov pense qu'il ne participera probablement pas au prochain US Open. Le Bulgare de 29 ans, 19e mondial, a déclaré dans une interview à Tennis Majors que sa guérison du coronavirus était particulièrement compliquée.

"Je suis loin de mon meilleur tennis", a avoué Dimitrov, qui a disputé deux rencontres au tournoi exhibition de l'Ultimate Tennis Showdown le weekend dernier, battu par le Français Richard Gasquet et l'Espagnol Feliciano Lopez. "Je n'ai pas joué au tennis pendant un mois, le virus m'a frappé de plein fouet. Le retour est difficile", a concédé le Bulgare, ancien N.3 mondial.

En juin, Dimitrov avait été le premier participant à l'Adria Tour, tournoi organisé par le N.1 mondial Novak Djokovic, à annoncer qu'il avait contracté le coronavirus. Par la suite, Borna Coric (ATP 33), Viktor Troicki (ATP 184) et Djokovic lui-même avaient été testés positifs. Selon Dimitrov, le coronavirus a eu un impact majeur sur sa condition physique. "Je ne respirais pas bien et j'étais fatigué. J'avais aussi perdu le goût et l'odorat. Pour être honnête, je suis content d'être sur la bonne voie." "Certains jours, je me sens vraiment bien et je suis capable de m'entraîner pendant quatre heures. Mais tout d'un coup, je peux avoir un gros coup de fatigue et ressentir, d'un coup, le besoin de me reposer ou de faire une sieste", a ajouté Dimitrov, qui espère un rétablissement complet.

Après avoir perdu trois kilos dans l'aventure, Dimitrov estime qu'il serait "trop ambitieux" de penser participer au Masters 1000 de Cincinnati ainsi qu'à l'US Open, qui doivent se tenir tous les deux successivement à New York à partir du 22 août.