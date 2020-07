Une décision FORTE pour son avenir: Michy Batshuayi voudrait quitter Chelsea

Le Diable Rouge Michy Batshuayi ne devrait pas rester à Chelsea. Selon Foot Mercato, l'attaquant de 26 ans s'est rendu à l'évidence et souhaite trouver un club pour poursuivre sa progression après une multitude de prêts.

L'aventure de Michy Batshuayi à Chelsea arrive à son terme. Selon Foot Mercato, le joueur a acté son départ et aurait pris la décision de s'envoler vers de nouveaux horizons. Arrivé en 2016 contre 39 millions d'euros, l'attaquant des Diables Rouges n'a jamais convaincu ses entraîneurs. Il a d'ailleurs enchaîné les prêts, à Dortmund, Valence ou encore Crystal Palace.

Il y a quelques semaines, Batshuayi avait encore la tête à Chelsea, désireux d'y percer. Mais les choses ont changé. Son avenir doit se dessiner dans un club de haut niveau capable de lui offrir de la stabilité. Selon le média français, il aurait déjà décidé de ne pas revenir en Belgique, mettant fin aux espoirs de Bruges. Il n'a pas non plus l'intention de rejoindre West Ham.

Sa seule exigence est donc celle d'avoir, enfin, une forme de stabilité. Un nouveau challenge en vue, dès cet été, pour Michy Batshuayi. Des contacts auraient déjà été noués avec certains clubs, mais la décision sera prise après mûre réflexion.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. Chelsea ne compte pas sur Batshuayi et cherche à le vendre. Son contrat expire en 2021, les Blues n'auront donc pas une fortune à amasser, mais ils vont récupérer quelques millions d'euros. Il est temps pour l'attaquant de 26 ans de se poser dans un club où il joue. Plus encore à un an de l'Euro 2020.