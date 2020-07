Jeux Olympiques, Euro, Mondiaux: le casse-tête de l'UCI pour ajuster son calendrier 2021

Les Jeux Olympiques reportés en 2021, l'Union Cycliste Internationale (UCI) a dû adapter le calendrier 2021 du WorldTour, le principal circuit cycliste international. C'est ainsi que le Tour de France a été avancé d'une semaine et se tiendra désormais du 26 juin au 18 juillet.

"En raison de la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021, les dates de plusieurs épreuves ont été adaptées", a écrit l'UCI mardi dans un communiqué. La Grande Boucle 2021, initialement envisagée du 2 au 25 juillet, a donc été avancée d'une semaine pour ne pas chevaucher les courses cyclistes sur route des Jeux Olympiques de Tokyo, prévues les 24, 25 et 28 juillet.

Cette décision d'avancer le Tour d'une semaine devrait contraindre Copenhague de reporter l'accueil du Grand Départ à 2022. En effet, la capitale danoise n'est pas en mesure d'organiser simultanément l'Euro de football et le Tour. Les Diables Rouges joueront une des quatre rencontres prévues au Parken Stadium lors de l'Euro 2020. En effet, les Belges défieront les Danois devant leur public le 17 juin sur le coup de 18 heures.

"Le Tour d'Espagne sera aussi avancé d'une semaine par rapport à ses dates habituelles, afin de permettre un meilleur enchaînement Vuelta - Championnats d'Europe (annoncés le week-end du 11-12 septembre) - Mondiaux", a ajouté l'UCI. Le calendrier 2021 comptera 35 épreuves, contre 36 au programme initial en 2020. En effet, la course londonienne Prudential RideLondon-Surrey Classic, remportée en 2016 par Tom Boonen, n'a pas demandé son inscription au calendrier 2021. Le World Tour, qui débutera en Australie à l'occasion du Tour Down Under (19 au 24 janvier), comptera neuf rendez-vous sur le sol belge avec le Circuit Het Nieuwsblad (27 février), les Trois Jours de Bruges - La Panne (24 mars), le GP de l'E3 (26 mars), Gand-Wevelgem (28 mars), A Travers la Flandre (31 mars), le Tour des Flandres (4 avril), la Flèche Wallonne (21 avril), Liège-Bastogne-Liège (25 avril) ainsi que le BinckBank Tour (30 août - 5 septembre).