Les Belges à l'étranger - Nouveau succès de l'AC Milan avec Saelemaekers, la Lazio et Lukaku s'imposent

(Belga) L'AC Milan, avec Alexis Saelemaekers aligné toute la rencontre, s'est imposé 1-4 sur la pelouse de la Sampdoria mercredi lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat d'Italie.

Zlatan Ibrahimovic a rapidement donné l'avantage à l'AC Milan, de la tête sur un centre de Rebic. Le Suédois devient ainsi le premier joueur à avoir inscrit 50 buts en Serie A tant avec l'Inter Milan, où il a joué de 2006 à 2009 et marqué 57 buts, qu'avec l'AC Milan, club qu'il a retrouvé en janvier dernier après un premier passage entre 2010 et 2012. Ibrahimovic a ensuite offert, d'une remise de la tête, le ballon du deuxième but à Hakan Calhanoglu (52e). Les rôles se sont ensuite inversé, le milieu offensif turc lançant Ibrahimovic vers le troisième but (58e). Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC, repoussait un penalty de Gonzalo Maroni (78e). Il devait ensuite s'incliner sur la superbe frappe enroulée de Kristoffer Askildsen (87e). Rafael Leao fixait le score à 1-4 en fin de rencontre (90e+2). Invaincu depuis la reprise, l'AC Milan signe un 8e succès en 11 rencontres. Les 'Rossoneri', sixièmes avec 63 points, mettent la pression sur l'AS Rome (64), qui se déplace au Torino, dans la course à la cinquième place, qui donne un accès direct à l'Europa League. La Sampdoria (41 points) occupe la 15e place. La Lazio a battu Brescia 2 buts à 0. Servi par Ciro Immobile, Joaquín Correa a ouvert le score à la 17e minute. Les rôles se sont inversés en fin de partie: Correa a lancé Immobile, qui a planté son 35e but de la saison. Le buteur romain creuse l'écart sur Cristiano Ronaldo (31 buts avant de jouer à Cagliari en soirée) au classement des buteurs et revient à une seule longueur du record de 36 réalisations de Gonzalo Higuain. Jordan Lukaku est monté à la 56e minute à la place de Jony. La Lazio (78 points) reste quatrième, à égalité avec l'Atalanta (78) et à un point de l'Inter (79) dans la lutte pour la place de vice-championne d'Italie, derrière la Juventus (83). Brescia (24) est 19e et déjà relégué. (Belga)