Les Belges à l'étranger - Christian Benteke a "gâché" sa fin de saison avec son carton rouge

(Belga) Christian Benteke a fait son mea culpa mercredi soir. L'attaquant de Crystal Palace, 29 ans, a été exclu après la rencontre face à Aston Villa après un incident avec un autre joueur, ce qui a mis prématurément un terme à sa saison.

"Je veux que les supporters de Crystal Palace sachent que je suis le premier à me critiquer quand les choses ne vont pas bien", a écrit Benteke sur Twitter. "Je sentais que je revenais bien et redevenais l'ancien Benteke avant et après le lockdown, mais j'ai gâché ma saison avec ce carton rouge. Comme toujours, je m'efforcerai de m'améliorer et de faire de mon mieux pour ce club." Benteke a marqué deux buts en 24 rencontres de championnat cette saison. Palace s'est classé 14e de la Premier League. (Belga)