Real Madrid: le plan d'Eden Hazard pour revenir en forme pour la Ligue des champions

"J'ai sûrement fait la moins bonne saison de ma carrière".

Eden Hazard le sait, il n'a pas réellement justifié les attentes et le montant record de 100 millions d'euros (hors bonus) déboursés par le Real Madrid auprès de Chelsea l'été dernier pour s'attacher ses services. Et ce, malgré la conquête du titre en Liga... dans laquelle il aura peu pesé puisqu'il a souvent été écarté sur blessure.

Cependant, la saison des Merengues n'est pas terminée pour autant. Il leur reste la Ligue des champions et ce huitième de finale retour contre Manchester City (défaite 1-2 à domicile à l'aller) prévu le 7 août en Angleterre à huis clos. Et pour ce rendez-vous, le Diable Rouge est motivé. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Hazard n'a pas pris de vacances comme la majorité de ses coéquipiers durant cette semaine libre accordée par Zinédine Zidane. Il aurait suivi un plan de travail bien précis en compagnie d'un des physiothérapeutes du club pour travailler sur sa cheville.

Et du côté de Madrid, on pense que cela a payé et que cela paiera puisque le noyau pro a repris l'entraînement ce mardi et comme le précise le journal ibérique, le n°7 madrilène s'est entraîné sans soucis. Son principal blocage serait aujourd'hui psychologique avec la crainte d'une rechute qui tourmenterait son esprit. Le match, et une performance XXL, contre le City de Kevin De Bruyne pourrait de ce point de vue-là servir de déclic.