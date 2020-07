Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

Jan Vertonghen ne rejoindra probablement pas Manchester City et Kevin De Bruyne cet été (lire l'article complet).

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Manchester City s'est mis d'accord avec le club de Bournemouth, relégué en Championship (D2), pour l'acquisition du défenseur international néerlandais Nathan Ake pour 41 millions de livres (45,4 M EUR), bonus compris, annonce la BBC jeudi. Principalement défenseur central, mais aussi capable d'évoluer à gauche, Ake (13 sélections) était, cet hiver, sur les tablettes de Chelsea qui disposait d'une clause pour le faire revenir pour 40 M GBP (44,3 M EUR) dans le club qu'il avait fréquenté de 2011 à 2017. Le solide gaucher de 25 ans était aussi considéré comme une cible pour Manchester United cet été, mais ce sont finalement les Citizens, dont la faiblesse défensive a ruiné tout espoir de concurrencer Liverpool dans la course au titre la saison écoulée, qui ont été les plus rapides.



Le Zenit Saint-Pétersbourg, champion de Russie, a annoncé jeudi le départ de son capitaine et défenseur international serbe Branislav Ivanovic, dont le contrat arrivait à expiration. Le défenseur de 36 ans était arrivé en février 2017 dans l'ancienne capitale impériale russe en provenance de Chelsea, où il avait évolué pendant neuf ans. Avec le Zenit, Ivanovic a joué 125 matches et marqué 12 buts, participant cette saison au premier doublé coupe-championnat réalisé par Saint-Pétersbourg. Pour le remplacer, le club russe a embauché plus tôt dans la semaine le défenseur croate de Liverpool, Dejan Lovren.



Brighton & Hove Albion, 15e du championnat anglais à peine écoulé, a annoncé mercredi l'arrivée du défenseur de l'Ajax Amsterdam Joel Veltman. Le Néerlandais de 28 ans s'est engagé pour trois saisons. Formé à l'Ajax, Veltman a débuté en équipe première en août 2012. Il a totalisé 246 rencontres officielles pour l'Ajax, marquant dix buts, et a décroché trois titres de champion. Veltman compte 22 apparitions en équipe nationale néerlandaise. A Brighton, il sera l'équipier du Diable Rouge Leandro Trossard.

Rony Lopes, l'ailier droit international portugais de 24 ans du FC Séville, a officiellement rejoint l'OGC Nice mercredi, dans le cadre d'un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat, a annoncé mercredi le club azuréen. Une fois le championnat espagnol bouclé le week-end dernier, le dossier a avancé rapidement dans ce sens entre Nice, qualifié en Ligue Europa grâce la victoire du PSG contre Saint-Etienne (1-0) en finale de Coupe de France, et le club andalou. Rony Lopes a été séduit par le projet sportif présenté par Patrick Vieira, son ancien entraîneur dans l'équipe réserve à Manchester City (2012-2014) lors de ses premiers pas professionnels.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Après le milieu de terrain Niklas Dorsch, La Gantoise a engagé l'attaquant Tim Kleindienst, un deuxième joueur qui évoluait cette saison au FC Heidenheim. Le club de deuxième division allemande a confirmé le transfert jeudi sur son site internet. Kleindienst, âgé de 24 ans, a été transféré pour environ 3,5 millions d'euros. La saison dernière, il a marqué 14 buts en 27 matchs de championnat plus 6 assists. Il a également trouvé le chemin des filets à deux reprises lors des barrages de promotion en Budesliga contre le Werder Brême, au cours desquels Heidenheim a manqué son accession à l'élite. Formé à Cottbus, il a rejoint Fribourg en juillet 2015. Une saison plus tard, Kleindienst a été prêté une saison à Heidenheim avant de rejouer les deux saisons suivantes à Fribourg. Il a ensuite été transféré pour 3 millions à Heidenheim en septembre dernier.



Le FC Malines a annoncé mercredi qu'Issa Kaboré avait signé un contrat avec Manchester City mais que le club anglais allait prêter le défenseur latéral droit burkinabé au Kavé, "au moins pour la saison prochaine" (lire l'article complet).

Genk a annoncé mardi le départ définitif de son milieu de terrain polonais Jakub Piotrowski pour le club allemand du Fortuna Düsseldorf (D2), où il a signé un contrat jusqu'en juin 2024. Jakub Piotrowski, 22 ans, était arrivé à l'été 2018 en provenance du club polonais de Pogon Szczecin. Au total, il aura joué 21 rencontres pour le club limbourgeois, compilant un but et trois assists. Il était prêté, depuis janvier 2020, à Waasland-Beveren, où il a disputé cinq matches avant l'arrêt des compétitions. Le Fortuna a terminé 17e et avant-dernier en Bundesliga la saison passée. Le club de Düsseldorf évoluera donc dans l'antichambre du football allemand lors du prochain exercice.

La Royale Union Saint-Gilloise a annoncé jeudi les arrivées du gardien Anthony Moris et de l'attaquant Loïc Lapoussin. Les deux joueurs, qui s'entraînaient avec le club bruxellois de D1B depuis quelques semaines, évoluaient la saison dernière à Virton. Le portier international luxembourgeois, 30 ans, a signé un contrat de 3 ans, assorti d'une option pour une 4e saison, en faveur de l'équipe entraînée par Felice Mazzu. Moris a déjà évolué au Standard, Saint-Trond, Malines et Virton. La saison dernière, il était parvenu à garder ses filets intacts lors de 10 des 24 matches disputés avec Virton en Proximus League. Quant à Loïc Lapoussin, il s'est lié à l'Union pour une saison. L'attaquant français de 24 ans, passé par le Red Star, a compilé 5 buts et 4 assists la saison dernière avec Virton, qui n'a pas obtenu sa licence pour le football professionnel. Le latéral droit Guillaume François, également joueur du RE Virton, pourrait les imiter prochainement.