Mercato: une piste s'envole pour Jan Vertonghen

Manchester City s'est mis d'accord avec le club de Bournemouth, relégué en Championship (D2), pour l'acquisition du défenseur international néerlandais Nathan Ake pour 41 millions de livres (environ 45 millions d'euros), bonus compris, annonce la BBC jeudi.

Principalement défenseur central, mais aussi capable d'évoluer à gauche, Ake (13 sélections) était, cet hiver, sur les tablettes de Chelsea qui disposait d'une clause pour le faire revenir pour 40 M GBP (+/- 44 M EUR) dans le club qu'il avait fréquenté de 2011 à 2017.

Le solide gaucher de 25 ans était aussi considéré comme une cible pour Manchester United cet été, mais ce sont finalement les Citizens, dont la faiblesse défensive a ruiné tout espoir de concurrencer Liverpool dans la course au titre la saison écoulée, qui ont été les plus rapides.

Au cours de ses trois saisons et demie à Bournemouth - la phase aller de 2016/2017 en prêt puis de 2017 à 2020 sous contrat -, Ake a été un acteur majeur des Cherries grâce à sa régularité, sa qualité balle au pied, sa vitesse de course et sa sérénité.

Si ce transfert est rendu officiel, il s'agira d'une piste en moins pour Jan Vertonghen. Le Diable Rouge de 33 ans a quitté Tottenham lundi après huit saisons au sein du club londonien et doit à présent se trouver un nouveau club. Ces dernières semaines, son profil avait été évoqué parmi les cibles de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Les autres rumeurs envoient Vertonghen vers l'AS Rome, l'Inter Milan, Séville ou encore Valence.