Ligue 1 - Loïc Perrin, capitaine de Saint-Etienne, annonce sa retraite

(Belga) Le capitaine de Saint-Etienne Loïc Perrin a officialisé sa retraite sportive jeudi, quelques jours après avoir été exclu pour une faute sur Kylian Mbappé en finale de la Coupe de France contre le PSG (défaite 1-0). "Même si j'espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel, avec des hauts et des bas mais toujours en donnant le maximum", a écrit le défenseur de 34 ans.

"Une page se tourne mais mon histoire avec l'ASSE n'est pas encore terminée", a ajouté Perrin, qui a disputé 470 matchs avec les Verts. Arrivé à Saint-Etienne en 2003, Perrin a remporté la Coupe de la Ligue en 2013. Le joueur va à présent occuper un rôle dans l'organigramme du club, qui lui a rendu hommage dans un communiqué. "Tu es l'ASSE, tu en incarnes les valeurs et l'idendité. Tu as été l'âme d'un club et un guide pour plusieurs générations de joueurs. Tu ne nous quittes pas, tu changes juste de terrain de jeu". (Belga)