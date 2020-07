Copa Libertadores: Alberto Fernandez s'interroge sur la participation des clubs argentins

Le président de la République d'Argentine Alberto Fernandez s'est interrogé jeudi sur la pertinence de la participation des clubs argentins à la Copa Libertadores, qui doit reprendre le 15 septembre, alors que la pandémie fait rage en Amérique du Sud, et notamment au Brésil voisin.

"Nous devons comprendre que nous sommes dans une pandémie. Vous traversez la frontière, entrez au Brésil et le nombre de sources d'infection qui existent au Brésil... regardez les chiffres. Je ne veux pas en dire plus car je ne veux déranger personne", s'est inquiété Alberto Fernandez à Radio Con Vos.

Le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par le Covid-19, avec 90.134 morts et 2.552.265 de personnes infectées, selon les derniers chiffres officiels.

L'Argentine, elle, avait recensé jeudi 3.311 morts du coronavirus et 178.996 personnes infectées.

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé le 11 juillet que la Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne, reprendrait le 15 septembre après avoir été interrompue en mars en raison de l'épidémie de coronavirus.

Boca Juniors, River Plate, Defensa y Justicia et Tigre sont les quatre clubs argentins concernés par cette compétition. River Plate, le premier à entrer en piste, doit affronter le 17 septembre le club brésilien de Sao Paolo.

"Je ne remets pas en cause les clubs, qui ont sûrement leurs intérêts, le football étant une industrie qui génère de l'argent, je comprends tout cela", a affirmé le chef de l'Etat.

"Mais mettons-nous à la place des joueurs, de la crainte qu'ils ont de transmettre le virus, s'ils le contractent, à leurs proches, plus paticulièrement à leurs parents", a-t-il ajouté.

"Devons-nous exiger à un garçon qui ressent cela d'aller jouer un match de football dans l'épicentre de la pandémie ? Parce qu'en ce moment l'épicentre, c'est l'Amérique du Sud !", s'est interrogé Alberto Fernandez.

La Copa Libertadores est censée reprendra là où elle s'est arrêtée, au stade de la phase de poules. Les 8e de finale se disputeront les 25 novembre et 2 décembre, les quarts les 9 et 16 décembre et les demi-finales les 6 et 13 janvier 2021.