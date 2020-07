F1: Sergio Pérez positif au Covid-19 et forfait pour le GP de Grande-Bretagne

Le pilote mexicain de Formule 1 Sergio Pérez a été testé positif au Covid-19 et est forfait pour le Grand-Prix de Grande-Bretagne cette fin de semaine, ont annoncé jeudi les organisateurs ainsi que son équipe, Racing Point.

"Sergio est physiquement bien et de bonne humeur, mais il devra rester confiné selon les directives des autorités de santé publique compétentes, la sécurité étant la priorité pour l'équipe et le sport", a indiqué l'équipe britannique.

Le Mexicain est le premier pilote de F1 à être testé positif au Covid-19 depuis le début de cette saison totalement chamboulée, le 5 juillet en Autriche.

Il avait déjà été placé à l'isolement après un premier test "non concluant" à la veille des premiers essais libres du 4e Grand Prix de la saison sur le circuit de Silvestone.

Selon son équipe, Pérez n'est pas retourné dans son pays depuis le Grand Prix de Hongrie il y a dix jours.

Son équipier canadien Lance Stroll était le seul pilote de l'équipe Racing Point présent à la conférence de presse de jeudi.

Depuis l'instauration des tests de dépistage fin juin, seulement deux cas se sont révélés positifs et concernaient des employés du circuit de Hongrie.

Le directeur général de Formula One, Chase Carey, avait déclaré avant le premier Grand Prix qu'aucune course ne serait annulée en cas de découverte d'un cas positif.

Le protocole anti-coronavirus instauré par Formula One, l'organisateur du championnat, prévoit que tout le personnel de la F1 soit testé avant chaque Grand Prix et tous les cinq jours. A ce jour, plus de 15.000 tests ont été pratiqués.

Âgé de 30 ans, Sergi Pérez devrait être remplacé par son coéquipier et compatriote Esteban Gutierrez ou par le Belge Stoffel Vandoorne pour la course de dimanche.

Après les trois premières courses (Autriche, Styrie et Hongrie), disputées à huis clos, Pérez occupe la sixième place au classement des pilotes.