F1 - Sergio Perez premier pilote positif au Covid-19 et forfait pour le GP de Grande-Bretagne

(Belga) Le pilote de Formule 1 Sergio Perez a été testé positif au coronavirus et manquera le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, dimanche à Silverstone, ont annoncé jeudi son écurie, Racing Point et les organisateurs de la F1.

Le Mexicain avait été placé en isolement jeudi après un test "non concluant". Un deuxième test effectué dans la journée a confirmé qu'il était positif au Covid-19. "Sergio est physiquement bien et de bonne humeur, mais il devra rester confiné selon les directives des autorités de santé publique compétentes, la sécurité étant la priorité pour l'équipe et le sport", a indiqué l'équipe britannique. Racing Point indique son intention d'aligner deux voitures dimanche. Stoffel Vandoorne est avec le Mexicain Esteban Gutiérrez l'un des deux pilotes réserves de l'écurie. "Nous communiquerons les prochaines étapes en vue de notre week-end de Grand Prix en temps utile", a précisé celle-ci. "Avec l'aide de l'organisateur local du Grand Prix de Grande-Bretagne, des autorités sanitaires locales et du délégué Covid-19 de la FIA, une initiative complète de 'track and trace' a été entreprise et tous les contacts étroits ont été mis en quarantaine", ont précisé pour leur part la Fédération internationale (FIA) et la Formule 1. "Les procédures établies par la FIA et la Formule 1 ont permis de contenir rapidement un incident qui n'aura pas d'impact plus important sur l'événement de ce week-end." Le Mexicain est le premier pilote de F1 à être testé positif au Covid-19 depuis le début de la saison, le 5 juillet en Autriche. (Belga)