Moment historique en Formule 1: un Grand Prix diffusé gratuitement sur YouTube au mois d'octobre

Pour la première fois dans l'histoire, les fans de certains marchés européens, dont la Belgique, auront la possibilité de regarder gratuitement un Grand Prix de Formule 1 par le biais de YouTube, y compris les séances d'essais, les qualifications, ainsi que toute l’évolution de la course en direct du Grand Prix automobile de l'Eifel 2020, organisé du 9 au 11 octobre au Nürburgring.

Aujourd'hui, la Formule 1 et YouTube ont annoncé un nouveau partenariat pour retransmettre en direct le Grand Prix automobile de l'Eifel en Allemagne, en exclusivité sur la chaîne YouTube de Formule 1, et ce, dans certains pays européens. Ainsi, le dimanche 11 octobre 2020, les fans auront l’occasion de suivre la course, en direct et gratuitement, dans sept pays européens, à savoir : l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, la Suède et le Danemark. Le partenariat permet également à YouTube de proposer des contenus supplémentaires, tels que des aperçus de la course, des temps forts et des analyses.

La course sera disputée sur le légendaire Nürburgring. Cette année, la Formule 1 se rend sur un circuit où sa dernière course a été disputée en 2013. La course s'appellera le Grand Prix automobile de l'Eifel, en référence au nom historique des Grands Prix automobiles de l'Eifel (Eifelrennen), un nom utilisé pour les grands prix automobiles d'avant-guerre sur le circuit original du Nürburgring Nordschleife.

En raison des restrictions imposées pour freiner la pandémie du coronavirus (Covid-19), les organisateurs s’attendent à un nombre beaucoup moins important de fans sur le circuit, lequel peut généralement accueillir jusqu'à 290.000 personnes pendant un week-end de course. Par conséquent, ce partenariat représente une opportunité pour la Formule 1 et YouTube d’offrir à ces fans un flux gratuit pour toutes les activités de course du vendredi 9 octobre à la course du championnat qui aura lieu le dimanche 11 octobre.

Ce partenariat unique s'appuie sur la relation incroyablement forte établie par la Formule 1® et YouTube au cours de ces dernières années avec la marque de sport automobile, laquelle s'appuie fortement sur la plateforme numérique – proposant ainsi un contenu plus riche et plus attrayant, tel que des résumés plus longs des temps forts, des interviews radiophoniques d'équipes de premier plan et des meilleurs pilotes, ainsi que des analyses d'experts.

Dès lors, YouTube a enregistré une croissance de l'audience de 130 % par rapport à l’année précédente. Depuis longtemps, YouTube est la plateforme de la communauté dynamique en ligne de la Formule 1®, offrant aux fans actuels et nouveaux un contenu de haute qualité et attrayant, notamment des articles sur les pilotes, des reportages en coulisses, des podcasts et bien d'autres surprises.

Étant donné que chacun passe davantage de temps à la maison, nous constatons une évolution vers la diffusion en continu, ainsi qu'une croissance significative sur la plateforme YouTube : le temps passé à regarder du contenu en direct sur les écrans de télévision a augmenté de plus de 250 % dans le monde entier (du 11 mars au 10 avril, par rapport à l’année précédente).

Ce partenariat représente un moment unique pour les marques de toucher les fans de sport sur YouTube. Ainsi, les annonceurs peuvent acheter des contenus publicitaires diffusés en direct du Grand Prix d'Allemagne, sur un ou plusieurs marchés, ainsi que du contenu étoffé sur l'ensemble de la chaîne F1 de YouTube.