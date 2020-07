L'idée GÉNIALE de Lando Norris: le pilote de F1 portera un casque dessiné par Eva, une jeune fan de 6 ans (photos)

Lando Norris évolue ce weekend à domicile sur le circuit de Silverstone. Le jeune pilote britannique, engagé par McLaren, avait lancé un concours spécifique pour impliquer ses fans dans le réalisation d'un casque spécial pour l'occasion. Le design choisi serait alors appliqué pendant le weekend.

Et surprise: c'est une jeune fan de 6 ans qui l'a emporté. Séduit par le geste, Lando Norris a décidé de la sélectionner et arborera donc un casque blanc, orné de quelques dessins et de son nom, comme le proposait sa jeune fan. Une superbe idée, qui fait le tour du paddock. Vivement de voir le rendu en piste !